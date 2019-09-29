Во время беспорядков в Гонконге задержали более 100 человек

Более 100 человек задержаны и 25 отправлены в больницы в результате беспорядков в Гонконге, которые сопровождались столкновениями протестующих с полицией.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, полиция была вынуждена применить «слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули».

28 сентября сообщалось, что участвующие в массовых беспорядках в Гонконге демонстранты начали бросать «коктейли Молотова» в здание правительственного комплекса.

18 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поддержала требование гонконгских активистов провести полностью демократические выборы и поблагодарила их за «вызов совести» китайского правительства.

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.