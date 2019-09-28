Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»

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Участвующие в уличных протестах в Гонконге демонстранты начали бросать «коктейли Молотова» в здание правительственного комплекса.
Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
  • Reuters

Об этом местные правоохранительные органы сообщили в Twitter.

«Радикальные протестующие бросали «коктейли Молотова» в здание правительственного комплекса, создавая серьёзную угрозу безопасности всех, включая полицейских на месте», — указывается в заявлении.

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.

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