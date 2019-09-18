В США опровергли обвинения КНР во вмешательстве в дела Гонконга
- Reuters
«Китай не предоставил никаких доказательств «чёрной руки» (вмешательства США. — RT), которая стояла бы за протестами в Гонконге, потому что её не существует», — приводит ТАСС слова помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвида Стилуэлла.
Он также отметил, что обнародование Китаем списка имён дипломатических сотрудников США подвергло их жизнь риску.
Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.
Ранее стало известно, что митингующие в Гонконге призвали президента США Дональда Трампа «защитить их».
В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге.
Также канцелярия МИД Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.