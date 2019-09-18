В США опровергли обвинения КНР во вмешательстве в дела Гонконга

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Госдепартамент США опроверг обвинения Китая во вмешательстве в дела Гонконга. В ведомстве заявили, что КНР не предоставила никаких доказательств причастности Соединённых Штатов.
В США опровергли обвинения КНР во вмешательстве в дела Гонконга
  • Reuters

«Китай не предоставил никаких доказательств «чёрной руки» (вмешательства США. — RT), которая стояла бы за протестами в Гонконге, потому что её не существует», — приводит ТАСС слова помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвида Стилуэлла.

Он также отметил, что обнародование Китаем списка имён дипломатических сотрудников США подвергло их жизнь риску. 

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

Ранее стало известно, что митингующие в Гонконге призвали президента США Дональда Трампа «защитить их».

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге.

Также канцелярия МИД Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.

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