В МИД КНР обвинили NY Times в предвзятом освещении протестов в Гонконге
Представитель ведомства заявил, что газета публикует ложные и не соответствующие действительности сообщения.
Отмечается, что управление обвинило NY Times в обелении выступающих против Китая, а также заступничестве за Джошуа Вонга и Алекса Чоу.
«Представитель управления специального представителя МИД КНР в САР Гонконг выражает острое недовольство и решительный протест этим сообщениям», — цитирует РИА Новости управление специального представителя МИД КНР в Гонконге.
В управлении также отметили, что сообщения газеты не делают различия между правдой и ложью.
Ранее правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.