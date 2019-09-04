В МИД КНР обвинили NY Times в предвзятом освещении протестов в Гонконге

Управление специального представителя Министерства иностранных дел КНР в Гонконге сделало строгое представление газете The New York Times за то, как она освещала протесты в этом административном районе.

Представитель ведомства заявил, что газета публикует ложные и не соответствующие действительности сообщения.

Отмечается, что управление обвинило NY Times в обелении выступающих против Китая, а также заступничестве за Джошуа Вонга и Алекса Чоу.

«Представитель управления специального представителя МИД КНР в САР Гонконг выражает острое недовольство и решительный протест этим сообщениям», — цитирует РИА Новости управление специального представителя МИД КНР в Гонконге.

В управлении также отметили, что сообщения газеты не делают различия между правдой и ложью.

Ранее правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.