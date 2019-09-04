В МИД КНР обвинили NY Times в предвзятом освещении протестов в Гонконге

Короткая ссылка
Управление специального представителя Министерства иностранных дел КНР в Гонконге сделало строгое представление газете The New York Times за то, как она освещала протесты в этом административном районе.

Представитель ведомства заявил, что газета публикует ложные и не соответствующие действительности сообщения.

Отмечается, что управление обвинило NY Times в обелении выступающих против Китая, а также заступничестве за Джошуа Вонга и Алекса Чоу.

«Представитель управления специального представителя МИД КНР в САР Гонконг выражает острое недовольство и решительный протест этим сообщениям», — цитирует РИА Новости управление специального представителя МИД КНР в Гонконге.

В управлении также отметили, что сообщения газеты не делают различия между правдой и ложью.

Ранее правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить