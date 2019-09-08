Демонстранты в Гонконге призвали США обеспечить соблюдение их прав

Участники антиправительственных демонстраций в Гонконге собрались около генерального консульства США с американскими флагами и призвали президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «защитить их», передаёт ТАСС.

Как передаёт агентство, участники согласованной властями акции держат транспаранты с лозунгами «Президент [США Дональд] Трамп, защити нас!» и «Даёшь демократию в Гонконге!».

Подчёркивается, что демонстранты передали американским дипломатам петицию, в которой призывают Белый дом принять законодательный акт и оказать санкционное давление на правительство Китая и Гонконга для «соблюдения демократических прав и свобод».

Thousands of protesters, some carrying American flags, marched through central Hong Kong calling on U.S. lawmakers to pass a bill defending the city's autonomy https://t.co/fR5GlmLvWF (via @TicToc) pic.twitter.com/xnjSLauFu2 — Bloomberg (@business) September 8, 2019

7 сентября в Гонконге произошли столкновения полиции с протестующими, по сообщениям СМИ, 19 человек были госпитализированы.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге 14-ю неделю подряд. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

В конце августа правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за поддержку задержанных в Гонконге. Также канцелярия Министерства иностранных дел Китая в Гонконге обвинила США в «преступной деятельности» на территории китайского региона.