В МИД Китая назвали США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге

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Заместитель главы МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что США оказывают поддержку протестующим в Гонконге и во многом являются «закулисным спонсором» беспорядков в административном районе КНР.
В МИД Китая назвали США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге
  • Reuters

«Во многом это связано с внешним вмешательством, в первую очередь, со стороны США и других западных стран. Потому мы считаем, что США — закулисный спонсор этих волнений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол КНР в Канаде предостерёг Оттаву от поддержки протестующих в Гонконге по примеру США.

20 ноября Пекин осудил принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и призвал Вашингтон прекратить вмешиваться в свои внутренние дела.

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