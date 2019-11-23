Посол Китая предостерёг Канаду от поддержки протестующих в Гонконге
- Reuters
Об этом сообщает The New York Times.
«Если произойдёт что-то подобное, это определённо нанесёт очень сильный ущерб нашим двусторонним отношениям, Канада в этом не заинтересована», — сказал дипломат во время пресс-конференции в посольстве.
Ранее власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.