Посол Китая предостерёг Канаду от поддержки протестующих в Гонконге

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Новый посол Китая в Канаде Конг Пейву предупредил Оттаву, что следовать по пути Соединённых Штатов и поддерживать протестующих в Гонконге было бы «очень опасно» и нанесло бы сильный ущерб отношениям двух стран.
Посол Китая предостерёг Канаду от поддержки протестующих в Гонконге
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times.

«Если произойдёт что-то подобное, это определённо нанесёт очень сильный ущерб нашим двусторонним отношениям, Канада в этом не заинтересована», — сказал дипломат во время пресс-конференции в посольстве.

Ранее власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.

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