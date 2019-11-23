В КНР заявили о высокомерии США на международной арене

В Министерстве иностранных дел КНР заявили о возросшем высокомерии Соединённых Штатов на международной арене.

«США высокомерны в одностороннем порядке, предпринимают многочисленные односторонние и протекционистские меры, подрывают многосторонние механизмы, в том числе торговые», — цитирует главу МИД КНР Ван И пресс-служба ведомства.

Он отметил, что Вашингтону следует придерживаться международных норм и действовать в соответствии с возложенной на него ответственностью за сохранение мира и порядка.

Также Ван И напомнил об усилении Соединёнными Штатами давления на китайские компании, вмешательстве во внутренние дела Китая при помощи внутреннего законодательства, попытке подрыва стабильности в Гонконге.

«США тем самым нарушают устав ООН, основополагающие принципы международных отношений», — подчеркнул он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к избеганию недопонимания и укреплению взаимодействия по вопросам стратегической важности.

По его словам, на фоне крупных вызовов, с которыми сталкиваются страны, целесообразно акцентировать внимание на схожих позициях и стремиться устранять возникающие разногласия.

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека, отметив, что США должны немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Несколько месяцев в Гонконге не утихают акции протеста, вызванные поправкой к закону об экстрадиции, от которой впоследствии власти решили отказаться.