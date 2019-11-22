Си Цзиньпин призвал США к укреплению стратегического взаимопонимания
- Reuters
«Наши страны должны усилить диалог, когда заходит речь о проблемах стратегической значимости. Нам нужно избегать ошибочных суждений и выводов, укреплять взаимопонимание. КНР и США должны проводить политику, учитывающую взаимные интересы и интересы других государств», — приводит слова китайского лидера пресс-служба МИД КНР.
По его заявлению, на фоне крупных вызовов, с которыми сталкиваются страны, целесообразно акцентировать внимание на схожих позициях и стремиться устранять возникающие разногласия.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
В США заявляли, что рассчитывают подписать соглашение по итогам первого этапа переговоров по торговой сделке с Китаем до конца 2019 года.