В КНР усомнились в перспективах развития отношений с США
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«Меры, принимаемые Вашингтоном, создадут определённые трудности для китайского экспорта. Однако в целом ситуация находится полностью под контролем», — цитирует ТАСС представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.
Он также сообщил, что заявления США об «обманных действиях китайской стороны» наносят вред взаимоотношениям стран.
«В таких условиях наше двустороннее взаимодействие с Соединёнными Штатами не может оказаться долгосрочным», — добавил Фэн.
Ранее МИД Китая заявил о непрерывных контактах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.