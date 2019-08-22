В КНР усомнились в перспективах развития отношений с США

Китай выразил сомнение в успешности развития торгово-экономических отношений с США из-за возрастающего давления Вашингтона.

«Меры, принимаемые Вашингтоном, создадут определённые трудности для китайского экспорта. Однако в целом ситуация находится полностью под контролем», — цитирует ТАСС представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Он также сообщил, что заявления США об «обманных действиях китайской стороны» наносят вред взаимоотношениям стран.

«В таких условиях наше двустороннее взаимодействие с Соединёнными Штатами не может оказаться долгосрочным», — добавил Фэн.

Ранее МИД Китая заявил о непрерывных контактах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.