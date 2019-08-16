МИД КНР сообщил о непрерывных контактах Трампа и Си Цзиньпина

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп продолжают поддерживать друг с другом непрерывные контакты.

«По поводу китайско-американского взаимодействия на высшем уровне могу вам сказать, что лидеры двух стран постоянно общаются», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что лидеры поддерживают контакты как по телефону, так и посредством других средств связи.

Ранее президент США заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии. Также Трамп рассказал о планах телефонных переговоров с Си Цзиньпином.