МИД КНР сообщил о непрерывных контактах Трампа и Си Цзиньпина
- Reuters
«По поводу китайско-американского взаимодействия на высшем уровне могу вам сказать, что лидеры двух стран постоянно общаются», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что лидеры поддерживают контакты как по телефону, так и посредством других средств связи.
Ранее президент США заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии. Также Трамп рассказал о планах телефонных переговоров с Си Цзиньпином.