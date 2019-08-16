Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой

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Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.

«Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы», — цитирует ТАСС американского лидера. 

Он также заявил, что пошлины сильно ударили по Китаю, и не повредили Соединённым Штатам. 

«У нас будет очень длительный период процветания и успеха», — добавил Трамп. 

Ранее американский президент прокомментировал решение Торгового представительства отложить до 15 декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая.

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