Трамп прокомментировал решение отложить пошлины на ряд товаров из КНР
- Reuters
Об этом сообщает Politico.
По словам Трампа, решение было принято, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.
«Мы делаем это для рождественского сезона», — объяснил он.
При этом американский лидер отметил, что пока пошлины не оказали никакого негативного влияния на американских покупателей. Напротив, по его словами, США за счёт пошлин удалось собрать около $60 млрд с Китая.
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