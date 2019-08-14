Трамп прокомментировал решение отложить пошлины на ряд товаров из КНР

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Торгового представительства отложить до 15 декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая.
Трамп прокомментировал решение отложить пошлины на ряд товаров из КНР
  • Reuters

Об этом сообщает Politico

По словам Трампа, решение было принято, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.

«Мы делаем это для рождественского сезона», — объяснил он.

При этом американский лидер отметил, что пока пошлины не оказали никакого негативного влияния на американских покупателей. Напротив, по его словами, США за счёт пошлин удалось собрать около $60 млрд с Китая.

Ранее Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

13 августа Пекин и Вашингтон договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель.

Руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в беседе с НСН оценил возможные последствия усиления торговой войны США и Китая.

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