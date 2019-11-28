Без запроса на американскую демократию: почему Гонконг и Китай обвинили США во вмешательстве

Соединённые Штаты столкнутся с контрмерами, если перейдут к применению подписанного Дональдом Трампом закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге». Об этом заявили в МИД КНР, охарактеризовав шаги Вашингтона как «злонамеренные и гегемонистические» в связи с вмешательством во внутренние дела страны. Раскритиковали Америку и власти Гонконга, подчеркнув, что «непозволительная» инициатива лишь усугубит ситуацию в автономии. Как отмечают эксперты, Вашингтон намеренно провоцирует Пекин, чтобы затем выставить его перед мировым сообществом в качестве «империи зла».

Решение Соединённых Штатов Америки ежегодно контролировать ситуацию в Гонконге, специальном административном районе Китайской Народной Республики, вызвало недовольство и возмущение как у гонконгских, так и у китайских властей.

Министерство иностранных дел Китая вызвало к себе американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразило ему «решительный протест» от лица правительства и народа республики в связи с действиями американского руководства, которые нацелены на подрыв «процветания и стабильности в Гонконге» и нанесение ущерба принципу «одна страна — две системы».

«Мы хотим сообщить американской стороне, что дела в Гонконге являются внутренними делами Китая и что любое иностранное правительство и внешние силы не имеют права вмешиваться. Этот законопроект лишь сделает жителей Китая и соотечественников в Гонконге более осведомленными о зловещих намерениях и гегемонии Соединённых Штатов. Замысел американской стороны обречён на провал», — говорится в комментарии МИД КНР.

Китайские дипломаты предостерегли Вашингтон от продолжения своей политики, пригрозив предпринять «серьёзные контрмеры», всю ответственность за последствия которых понесут именно Соединённые Штаты.

«США игнорируют факты и истинное положение дел. Они открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру, устраивают поджоги, мешают мирным гражданам, подрывают принцип верховенства права и нарушают общественный порядок», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга.

Между тем в правительстве автономии охарактеризовали подписанный Дональдом Трампом закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» как «безосновательный и непозволительный».

«Никакие иностранные правительства и законодательные органы ни в каких формах не должны вмешиваться во внутренние дела Гонконга», — цитирует сообщение ТАСС.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Отмечается, что инициатива может лишь навредить обстановке в автономном районе, поскольку даёт «ложные сигналы протестующим». В то же время власти Гонконга выразили надежду на то, что Вашингтон продолжит рассматривать автономию в качестве отдельной таможенной территории.

«Любые односторонние изменения экономической и торговой политики США по отношению к Гонконгу окажут негативное воздействие на двусторонние связи, навредят собственным, американским, интересам», — поясняется в заявлении.

Напомним, 27 ноября глава Белого дома подписал два документа, затрагивающих ситуацию в Гонконге и Китае. Закон о демократии и правах человека в Гонконге требует от президентской администрации предоставлять отчёт о ситуации в автономном районе КНР и при необходимости вводить санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека. Кроме того, ежегодно будет даваться оценка степени независимости региона от КНР, после чего будет варьироваться уровень торговых отношений между США и Гонконгом. Помимо этого, Дональд Трамп подписал акт о запрете поставок в автономию полицейского оборудования, которое может быть направлено против протестующих.

«Я подписал эти законы из уважения к президенту Си (Цзиньпину), Китаю и народу Гонконга. Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведёт к долгосрочному миру и процветанию для всех», — говорится в заявлении президента США.

«Задача США — превратить Китай в империю зла»

Применение правозащитной тематики для давления на страны — «излюбленный инструмент и визитная карточка» США, заявил RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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«Они использовали эту тактику в отношении Советского Союза, затем России, а теперь и в отношении Китая, который стал проблемой для США. Американцы стали усиливать своё давление на Китай по всем фронтам, использовать военно-политические инструменты, экономические, и будут пытаться расшатать Китай изнутри, давить на его болевые точки, пытаться вызвать эффект домино», — заявил он.

По его словам, американцы пытаются спровоцировать власти Китая на какие-либо действия, чтобы затем «демонизировать» их в глазах мирового сообщества.

«Давление на Китай воспринимается особой спецификой команды Трампа. И тут задача — превратить Китай в империю зла, чтобы санкции были не просто торговыми войнами, а легитимными в глазах мирового сообщества», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло считает, что принятие закона связано с торговыми переговорами между США и КНР.

«Это такой же инструмент повышения ставок перед финальным раундом переговоров, но уже в сфере информационного давления. Если на Китай передавить, то случиться может всякое. Обещанные Пекином контрмеры, скорее всего, будут касаться именно изменения некоторых пунктов в торговом соглашении», — пояснил собеседник RT.