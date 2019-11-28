Источник: контракт баскетболиста Мозгова списан из платёжной ведомости «Орландо»

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» убрал из платёжной ведомости контракт российского центрового Тимофея Мозгова.
Источник: контракт баскетболиста Мозгова списан из платёжной ведомости «Орландо»
  • © AFP

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Орландо» списал из зарплатной ведомости $16,7 млн, которые должен был получить россиянин Тимофей Мозгов в сезоне-2019/20. В июле клуб поместил игрока на драфт отказов, а сейчас в офисе НБА согласились с тем, что травма россиянина несовместима с продолжением карьеры в лиге.

Мозгов был обменян в «Орландо» в 2018 году, однако из-за травмы ни разу не вышел на паркет. Прошлым летом россиянин подписал контракт с «Химками», однако пока не провёл ни единой игры за подмосковный клуб.

Ранее сообщалось, что игрок «Бостона» Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником.

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