Источник: контракт баскетболиста Мозгова списан из платёжной ведомости «Орландо»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» убрал из платёжной ведомости контракт российского центрового Тимофея Мозгова.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Орландо» списал из зарплатной ведомости $16,7 млн, которые должен был получить россиянин Тимофей Мозгов в сезоне-2019/20. В июле клуб поместил игрока на драфт отказов, а сейчас в офисе НБА согласились с тем, что травма россиянина несовместима с продолжением карьеры в лиге.

Мозгов был обменян в «Орландо» в 2018 году, однако из-за травмы ни разу не вышел на паркет. Прошлым летом россиянин подписал контракт с «Химками», однако пока не провёл ни единой игры за подмосковный клуб.

Ранее сообщалось, что игрок «Бостона» Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником.