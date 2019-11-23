Игрок «Бостона» Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником

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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер был госпитализирован после столкновения с одноклубником Шеми Оджелейем во второй четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».
Игрок «Бостона» Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником
  • Reuters

Как сообщает ESPN, решение о необходимости отправить игрока в больницу возникла из-за подозрения на сотрясение мозга.

Отмечается, что он уже выписан из госпиталя и вместе с командой вернётся из Денвера в Бостон, где пройдёт повторное обследование.

Встреча завершилась поражением «Бостона» со счётом 92:96. За 12 минут и 2 секунды игрового времени Уокер не набрал очков, но записал в свой активе 1 подбор и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» победил «Хьюстон» в матче НБА.

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