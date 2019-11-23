Игрок «Бостона» Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником
- Reuters
Как сообщает ESPN, решение о необходимости отправить игрока в больницу возникла из-за подозрения на сотрясение мозга.
Отмечается, что он уже выписан из госпиталя и вместе с командой вернётся из Денвера в Бостон, где пройдёт повторное обследование.
Встреча завершилась поражением «Бостона» со счётом 92:96. За 12 минут и 2 секунды игрового времени Уокер не набрал очков, но записал в свой активе 1 подбор и 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» победил «Хьюстон» в матче НБА.