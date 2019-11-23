«Клипперс» победил «Хьюстон» в матче НБА, Леонард набрал 24 очка
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 122:119 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал Лу Уильямс, набравший 26 очков. В активе Кавая Леонарда, забросившего решивший исход игры двухочковый за 15,2 секунды до конца встречи, 24 очка.
👀👏 Another look at Kawhi Leonard's clutch game-winner! #ClipperNationpic.twitter.com/LFfqHsXuyT— NBA (@NBA) 23 ноября 2019 г.
В составе «Хьюстона» дабл-дабл из 37 очков и 12 ассистов оформил Джеймс Харден. Ещё 22 очка команде принёс Рассел Уэстбурк.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Оклахому».