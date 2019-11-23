«Клипперс» победил «Хьюстон» в матче НБА, Леонард набрал 24 очка

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» победил «Хьюстон» в матче НБА, Леонард набрал 24 очка
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 122:119 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал Лу Уильямс, набравший 26 очков. В активе Кавая Леонарда, забросившего решивший исход игры двухочковый за 15,2 секунды до конца встречи, 24 очка.

В составе «Хьюстона» дабл-дабл из 37 очков и 12 ассистов оформил Джеймс Харден. Ещё 22 очка команде принёс Рассел Уэстбурк.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Оклахому».

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