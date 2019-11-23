«Лейкерс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Оклахому»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» одержал шестую подряд победу в НБА, обыграв «Оклахому»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Оклахома-Сити, завершилась со счётом 130:127 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. В активе Леброна Джеймса 22 очка и 14 ассистов.

В составе «Оклахомы» 24 очка набрал Шай Жильжо-Александер.

В других матчах игрового для «Вашингтон Уизардс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (125:118), «Детройт Пистонс» победил «Атланта Хоукс» (128:103), «Бруклин Нетс» обыграл «Сакраменто Кингз» (116:97), «Чикаго Буллз» уступил «Майами Хит» (108:116), «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (115:104), «Даллас Маверикс» разгромил «Кливленд Кавальерс» (143:101), «Денвер Наггетс» взял верх над «Бостон Селтикс» (96:92), а «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Юта Джаз» (109:113).

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Пау Газоль отчислен из «Портленда».

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