Двукратный чемпион НБА Газоль отчислен из «Портленда»

Испанский центровой Пау Газоль сообщил о своём уходе из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«С сегодняшнего дня я больше не вхожу в список игроков «Портленда» и планирую полностью сосредоточиться на реабилитации», — сообщил Газоль в своём Twitter.

По завершении сезона-2018/19, в котором он играл за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс», 39-летний испанец стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Портлендом». Он пропустил концовку прошлого сезона и ЧМ-2019 из-за травмы, которая также не позволила ему сыграть за «Трэйл Блэйзерс».

На протяжении карьеры испанец также играл за такие клубы, как «Мемфис Гриззлис», «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал двукратным чемпионом НБА, а также за «Чикаго Буллз».

Ранее «Портленд» объявил о подписании контракта с Кармело Энтони.