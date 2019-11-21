Двукратный чемпион НБА Газоль отчислен из «Портленда»

Короткая ссылка
Испанский центровой Пау Газоль сообщил о своём уходе из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Двукратный чемпион НБА Газоль отчислен из «Портленда»
  • Reuters

«С сегодняшнего дня я больше не вхожу в список игроков «Портленда» и планирую полностью сосредоточиться на реабилитации», — сообщил Газоль в своём Twitter.

По завершении сезона-2018/19, в котором он играл за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс», 39-летний испанец стал неограниченно свободным агентом и подписал контракт с «Портлендом». Он пропустил концовку прошлого сезона и ЧМ-2019 из-за травмы, которая также не позволила ему сыграть за «Трэйл Блэйзерс».

На протяжении карьеры испанец также играл за такие клубы, как «Мемфис Гриззлис», «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал двукратным чемпионом НБА, а также за «Чикаго Буллз».

Ранее «Портленд» объявил о подписании контракта с Кармело Энтони.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить