Товарный контроль: как ВТО за 25 лет изменила мировую торговлю

1 января 1995 года была основана Всемирная торговая организация (ВТО). Новый международный орган пришёл на смену Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), действовавшему с 1947 года. Сейчас 164 страны — участницы ВТО контролируют 98% мирового товарооборота. Многие годы работа организации позволяла государствам торговать друг с другом на равных правах и защищать национальные интересы. Но в последние несколько лет тарифные войны и протекционистская политика США ставят под сомнение эффективность ВТО. Как организация изменила мировую торговлю за 25 лет — в материале RT.

1 января 1995 года начала свою работу Всемирная торговая организация. Спустя 25 лет в международную группу входят 164 государства, которые контролируют 98% мировой торговли.

По правилам организации, страны — участницы должны предоставлять друг другу равные условия торговли, решать возникающие споры с помощью консультаций и переговоров, а также открыто публиковать законы и правила, регулирующие внешнеторговую деятельность.

Идея регулирования международной торговли возникла ещё во время Второй мировой войны. Обсуждение наведения порядка в глобальной экономике для послевоенного времени прошло летом 1944 года в американском городе Бреттон-Вудс на Валютно-финансовой конференции Объединённых Наций.

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«По итогам Бреттон-Вудской конференции планировалось создать три института для обеспечения безопасности мировой экономики. Решение о двух было принято сразу — так появились Международный валютный фонд и Всемирный банк. Переговоры по созданию третьего института продолжались с 1946 по 1948 годы. Речь шла о Международной торговой организации (МТО)», — рассказал RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

По итогам переговоров страны создали устав МТО и подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Работа ГАТТ за счёт устранения тарифных барьеров и снижения таможенных пошлин облегчала торговлю для участников договора. Вместе с тем США не одобрили устав МТО и создание Международной торговой организации было заморожено почти на полвека.

«В рамках ГАТТ обсуждение продолжалось 47 лет, и только после окончания Уругвайского раунда переговоров в 1994 году было одобрено создание Всемирной торговой организации», — отметил Портанский.

Первоначально снижение тарифов, пошлин и других барьеров распространялось только на торговлю товарами. Со временем правила ВТО также стали затрагивать сферу услуг и права интеллектуальной собственности.

«Когда страны вели переговоры по торговле товарами, оказалось, что необходимо учитывать доставку и страхование продукции или предоставление торговых кредитов. В результате понадобилось заключать отдельные соглашения в сфере услуг. А когда на мировом рынке появилось достаточно много товаров с содержанием высокой доли интеллектуального труда, возникла необходимость учитывать и такой аспект, как права интеллектуальной собственности», — добавил Портанский.

Сбой системы

Одним из главных преимуществ ВТО эксперты называют возможность стран отстаивать свои права через механизм разрешения споров. По словам Алексея Портанского, с 1995 года в рамках организации было инициировано около 600 разбирательств.

Впрочем, со временем процесс урегулирования торговых разногласий стал растягиваться на годы. В результате многие государства начали заявлять о необходимости реформировать ВТО.

«В 60-е—70-е годы участниками соглашения ГАТТ были 50—70 государств. На тот момент развитые страны задавали тон, и решения по спорам принимались быстро с помощью консенсуса. Сегодня ситуация в корне изменилась. В ВТО 164 страны, и большая часть из них — развивающиеся. В этих условиях оказалось, что консенсус уже почти не работает», — добавил Портанский.

В последние годы многие страны начали злоупотреблять правилами ВТО и стали массово вводить торговые ограничения против своих партнёров. В результате необходимость реформирования ВТО дополнительно усилилась. Об этом в разговоре с RT рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО Ирина Платонова.

«Страны начали всё чаще применять защитные меры в соответствии с 21-й статьёй ГАТТ. Она позволяет государствам вводить торговые ограничения по соображениям национальной безопасности. Но критерии введения этих мер до конца не определены и требуют дальнейшего обсуждения. В противном случае усиливается дискриминация, против которой по сути и выступает ВТО», — отметила Платонова.

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По словам экспертов, дополнительно работу организации осложнили действия США. Помимо начала торговой войны с Китаем и введения пошлин против ряда других стран Вашингтон начал блокировать назначение судей в апелляционный орган ВТО. В результате решение споров в организации оказалось невозможным.

«На мой взгляд, позиция США неприемлема и только ухудшает общую ситуацию. Результатом действий Штатов стало прекращение работы апелляционного органа ВТО, который является определяющим для всего процесса урегулирования споров в рамках организации. Да, у ВТО сегодня есть свои проблемы — поиск решений в спорах занимает годы. Это неприемлемо, и мы должны менять процедуры, чтобы процесс ускорился. Но блокировка апелляционного органа никак не помогает разрешить ситуацию», — рассказал в интервью RT глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В ноябре 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что политика США начала «расшатывать устои» ВТО. Вместе с тем, российские власти не ожидают полного прекращения работы организации. По словам главы кабмина, на сегодняшний день альтернативы ВТО нет.

«Никакой альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, ВТО, не просматривается», — констатировал Медведев.

«Да, там много недостатков и недоговорённостей. Но что бы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям и международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил», — подчеркнул премьер-министр.

Россия и ВТО

Россия вела переговоры о вступлении в ВТО на протяжении 18 лет — с 1993 по 2011 годы (в 1993—1994 годах речь шла о присоединении к ГАТТ). В 2007 году руководивший в то время организацией Паскаль Лами заявлял, что ВТО не может стать многосторонним международным объединением без участия России. На этом фоне многие государства были всерьёз заинтересованы в принятии РФ в торговую группу.

В декабре 2011-го был подписан официальный протокол о принятии России в ВТО, и 22 августа 2012 года страна стала 156-м участником организации.

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«Благодаря вступлению в ВТО Россия заполучила доступ ко многим рынкам на заранее обговорённых условиях. Кроме того, это помогло нам лучше защищать права на глобальном уровне. В рамках ВТО мы выигрываем один спор за другим, и в настоящее время Россия играет одну из важных ролей в определении того, как глобальная торговая система будет функционировать в ближайшие годы», — рассказал RT Максим Орешкин.

По словам экспертов, результатом членства России в ВТО за последние семь лет стал рост поставок за рубеж продукции сельского хозяйства. Как следует из данных ФТС, такая ситуация начала постепенно сказываться на изменении структуры экспорта страны.

Так, с 2012 по 2018 году доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в поставках России за границу увеличилась с 3,2 до 5,5%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — с 1,9 до 3,1%, металлов и изделий из них — с 8,5 до 9,9%, а машин, оборудования и транспортных средств — с 4,2 до 5,1%. Примечательно, что доля поставок минеральной продукции за этот же период времени, напротив, сократилась с 71,3 до 64,8%.

В то же время, пока ещё высокая ориентированность России на экспорт сырья не позволяет стране в полной мере ощутить все преимущества членства в ВТО. По словам Портанского, государству по-прежнему необходимо разнообразить свои поставки и в первую очередь экспортировать «современные готовые товары и услуги», то есть продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Впрочем, власти уже начали принимать необходимые меры. Речь идёт о выполнении национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Согласно указу президента, к 2024 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров должен достигнуть $250 млрд. При этом поставки продукции машиностроения должны вырасти до $50 млрд в год, услуг — до $100 млрд, товаров агропромышленного комплекса — до $45 млрд.