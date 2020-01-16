«Человек сильной руки»: что известно о кандидате в премьеры Михаиле Мишустине

Госдума 16 января рассмотрела предложенную Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Как отмечают эксперты и депутаты, за время работы в должности руководителя ФНС Мишустину удалось сделать налоговые органы более эффективными и современными, а также повысить доверие граждан к ним. По словам собеседников RT, он идеолог очень многих финансовых, экономических и налоговых решений, прекрасно знает финансовое положение регионов. Весь этот опыт будет полезен Мишустину в новом амплуа, уверены аналитики.

Госдума 16 января рассмотрела кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Перед этим чиновник встретился с представителями парламентских фракций, после чего три из них — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» — поддержали его кандидатуру. КПРФ заявила, что воздержится от голосования, которое также состоится в четверг.

Кандидатура Мишустина была выдвинута накануне президентом Владимиром Путиным после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. Такое решение было принято после обращения Путина к Федеральному собранию, в котором он предложил ряд существенных поправок к Конституции России.

Михаил Мишустин, занимающий пост главы ФНС в течение десяти лет, известен, в частности, своими успехами по части цифровизации службы. Под его руководством она начала активно развивать электронные сервисы, а также внедрила новые стандарты обслуживания налогоплательщиков. Кроме того, он добивался упрощения взаимодействия бизнеса и граждан с налоговыми органами.

Сам Мишустин в интервью RT в 2016 году отмечал, что эффективность российской налоговой системы и её администрирование находятся на очень высоком уровне. Он напомнил, что ведомство провело реорганизацию многих бизнес-процессов, чтобы налоговая система стала максимально прозрачной и современной. Глава ФНС также заявил, что с помощью инноваций и внедрения новых технологий можно сблизить налоговую службу и налогоплательщиков.

«Важно, чтобы молодое поколение — завтрашние налогоплательщики — пользовались интерфейсами, которые для них удобны и понятны. Следовательно, нам, налоговым органам, нужно прийти в соцсети и создать мобильные приложения с простым и удобным для пользователя интерфейсом», — говорил чиновник.

Первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина в беседе с RT рассказала, что, возглавляя налоговую службу, Михаил Мишустин сделал то, что не удавалось большинству аналогичных служб в мире.

«Я знакома с Михаилом Владимировичем, работаю с ним вместе. Он выстроил настолько технологичную, ориентированную на запрос потребителя службу, что, несмотря на весь её надзорный характер, отношение граждан к налоговой службе в нашей стране очень хорошее... Конечно, заслуги Михаила Владимировича не только в организации эффективной налоговой службы, он идеолог очень многих финансовых, экономических и налоговых решений, прекрасно знает финансовое положение регионов», — отметила депутат.

Баталина считает, что Мишустину удастся решить одну из приоритетных задач, о которых говорил в послании Владимир Путин: обеспечить социальное единство и равенство на территории всей страны.

«Чтобы люди, которые живут в «бедных» регионах не испытывали проблем с получением качественных социальных, образовательных и других возможностей», —отметила политик.

По её словам, на встрече с фракцией «Единой России» Мишустин назвал ключевой целью качественное и оперативное выполнение задач, поставленных президентом.

видео

Михаил Мишустин — профессионал, который умеет организовать большой и серьёзный процесс в непростых условиях, заявил RT политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Эксперт напомнил, что сегодня словосочетание «налоговая инспекция» не вызывает страха ни у предпринимателей, ни у граждан.

«Достаточно вспомнить, как ему удалось изменить, если не построить с нуля, систему налоговых сборов... Для того чтобы изменить сам принцип и подход в массовом сознании к такой очень важной составляющей государства, как сбор налогов, нужны серьёзные таланты и компетенции», — отметил он.

Также по теме Новые задачи — новый глава правительства: Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьера 15 января правительство России ушло в отставку. Это произошло после того, как Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию...

Михаил Мишустин родился в Москве, он является выпускником МГТУ «Станкин» по специальности «инженер-системотехник». После университета работал в Международном компьютерном клубе, который специализировался на интеграции в страну западных информационных технологий. В 1998 году перешёл на госслужбу в сфере налогообложения, был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учёта и контроля за поступлением платежей, а затем заместителем руководителя ведомства. В 2004 году возглавил Роснедвижимость, после — Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году ушёл с госслужбы и возглавил компанию UFG Capital Partners, оказывающую услуги управления активами, а в 2010 году, возобновив карьеру чиновника, возглавил ФНС.

Член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, в беседе с RT назвал Мишустина очень сильным и современным администратором.

«Это человек сильной руки, при этом он знает подноготную всех и вся, как главный сборщик налогов. Он смог создать такую систему, которая не является репрессивной, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно жёсткой, но и максимально удобной и прозрачной. Платить налоги стало удобно», — заявил он.

Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» обозначил, что приоритетом будет цифровая экономика, добавил Ревенко, а реализовывать поставленные президентом задачи он будет с помощью современного инструментария.

Журналист Тина Канделаки напомнила RT, что Владимир Путин поставил амбициозные задачи, требующие новых подходов и новых лиц. Она отметила, что к работе Мишустина на посту главы ФНС претензий нет даже у оппозиции, в связи с чем он может получить необходимую поддержку разных думских партий.

Сам Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ заявил, что в первую очередь намерен заниматься борьбой с бедностью, а также пообещал кардинальные изменения в кабмине.