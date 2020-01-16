Вошли 75 человек: Путин создал рабочую группу по подготовке поправок к Конституции

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции. В группу вошли 75 политиков, законодателей и общественных деятелей. Установочное заседание группы состоится в четверг, 16 января, а первое совещание пройдёт уже 17 января. Накануне Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию и внёс на обсуждение ряд конституционных поправок.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Согласно этому распоряжению, в группу вошли 75 политиков, учёных, законодателей и общественных деятелей.

Сопредседателями стали глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

В группу по согласованию также войдут президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская, глава «Русфонда» Лев Амбиндер, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, депутат Госдумы Ирина Роднина, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Установочное заседание группы состоится в четверг, 16 января, сообщил Алексей Клишас. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Кремля. Группа должна будет определить временные рамки подготовки предложений по изменениям в Конституции и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Сенатор добавил, что первое рабочее совещание группы пройдёт 17 января.

Стоит отметить, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что при внесении изменений в Конституцию необходимо чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку, передаёт РИА Новости.

Он также призвал разделить полномочия президента и премьер-министра в экономической сфере.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию

© Алексей Никольский/РИА Новости

Напомним, накануне президент Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Президент озвучил ряд нововведений, направленных на улучшение демографической ситуации и системы здравоохранения, а также на поддержку молодых семей. Помимо этого, российский лидер внёс на обсуждение ряд конституционных поправок, которые, в частности, будут нацелены на «более эффективное взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти».

Также по теме «Ряд конституционных поправок»: Путин в послании обозначил главные задачи на ближайший год Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию уделил много внимания социальным вопросам, в частности демографии и...

Так, лидер страны предложил поручить Госдуме не только согласование, но и утверждение премьер-министра. Президент при этом будет не вправе отклонить утверждённую кандидатуру, а назначения руководителей силовых ведомств глава государства должен проводить после консультаций с Советом Федерации. Также он предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов. В то же время Путин отметил, что Россия останется президентской республикой — президент должен сохранить право отстранять премьера и министров.

Наряду с этим глава государства заявил о необходимости сделать более значимой роль губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета.

Кроме того, Путин предложил включить в Конституцию требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

После оглашения послания премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

«Эти изменения, когда они будут приняты (а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения), как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — сказал Медведев.

Он добавил, что было бы логично, чтобы правительство в соответствии со статьёй 117 Конституции «в действующем составе подало в отставку». В свою очередь, Путин поблагодарил кабмин за проделанную работу и попросил министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Позже глава государства предложил занять пост председателя правительства главе ФНС Михаилу Мишустину и, получив его согласие, внёс эту кандидатуру на рассмотрение Госдумы, которое состоится 16 января. Предварительно Мишустин проводит встречи с представителями каждой из четырёх думских фракций.

Путин также предложил ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.