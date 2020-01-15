Путин создал рабочую группу по предложениям о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.

«Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.

На сайте Кремя также опубликован состав рабочей группы.

Оглашая послание Федеральному собранию, президент предложил провести голосование граждан страны по всему пакету поправок в Конституцию.

В ходе послания Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. В частности, он выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на президентский пост.