Путин создал рабочую группу по предложениям о поправках в Конституцию

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.
Путин создал рабочую группу по предложениям о поправках в Конституцию
  • РИА Новости

«Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.

На сайте Кремя также опубликован состав рабочей группы.

Оглашая послание Федеральному собранию, президент предложил провести голосование граждан страны по всему пакету поправок в Конституцию.

В ходе послания Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. В частности, он выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на президентский пост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить