Путин создал рабочую группу по предложениям о поправках в Конституцию
- РИА Новости
«Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.
На сайте Кремя также опубликован состав рабочей группы.
Оглашая послание Федеральному собранию, президент предложил провести голосование граждан страны по всему пакету поправок в Конституцию.
В ходе послания Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. В частности, он выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на президентский пост.