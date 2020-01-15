Путин предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение поправки в Конституцию.
Путин предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, он не видит необходимости в новой Конституции и считает потенциал действующей далеко не исчерпанным. 

«Вместе с тем высказывания на тему изменения в основной закон уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан», — заявил он.

По его словам, эти изменения должны прямо гарантировать приоритет основного закона в российском правовом пространстве.

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