Путин предложил гражданам проголосовать по поправкам в Конституцию

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил провести голосование граждан страны по всему пакету поправок в Конституцию.
Путин предложил гражданам проголосовать по поправкам в Конституцию
  • РИА Новости

По его словам, предлагаемые изменения не затрагивают фундаментальных основ, а значит, могут быть утверждены парламентом.

«Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию и только по его результатам принимать окончательное решение», — сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, мнение народа должно быть определяющим.

В ходе послания Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. В частности, он выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на президентский пост.

RT вёл прямую трансляцию.

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