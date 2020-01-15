Путин предложил гражданам проголосовать по поправкам в Конституцию
- РИА Новости
По его словам, предлагаемые изменения не затрагивают фундаментальных основ, а значит, могут быть утверждены парламентом.
«Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию и только по его результатам принимать окончательное решение», — сказал Путин.
Как подчеркнул глава государства, мнение народа должно быть определяющим.
В ходе послания Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. В частности, он выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на президентский пост.
RT вёл прямую трансляцию.