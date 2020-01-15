Путин предложил гражданам проголосовать по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил провести голосование граждан страны по всему пакету поправок в Конституцию.

По его словам, предлагаемые изменения не затрагивают фундаментальных основ, а значит, могут быть утверждены парламентом.

«Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию и только по его результатам принимать окончательное решение», — сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, мнение народа должно быть определяющим.

В ходе послания Путин предложил вынести на обсуждение ряд поправок в основной закон. В частности, он выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на президентский пост.

RT вёл прямую трансляцию.