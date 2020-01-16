«Умеет балансировать интересы»: как участники Гайдаровского форума отреагировали на назначение премьером Мишустина

16 января в Москве завершился XI Гайдаровский форум, который проходил на фоне отставки правительства России. Назначение главы ФНС Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра стало главной темой для обсуждения у экспертов и представителей власти. Преобразования в руководстве страны специалисты считают одним из ключевых факторов для будущего ускорения экономики. Чего ждут участники форума от смены кабмина — в материале RT.

Смена премьер-министра и правительства в России даёт надежду на проведение реформ в стране. Об этом в четверг, 16 января, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на XI Гайдаровском форуме.

«С произошедшей сменой правительства возросла надежда на то, что новая команда кабмина сумеет сделать больше и добиться большего. Предложенный в качестве нового лидера правительства Михаил Мишустин сильнее чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы предпринимателей и государства. Целый ряд такого рода факторов говорит о том, что у нас появилось больше надежд на проведение ряда реформ», — подчеркнул Кудрин.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию и расширить полномочия Госдумы. После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе.

«Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе, и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься президентом страны», — добавил Дмитрий Медведев.

Владимир Путин поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Одновременно глава государства предложил занять пост премьер-министра руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. 16 января его кандидатуру одобрила Госдума, и президент подписал указ о назначении нового председателя кабмина.

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Внезапная отставка правительства стала неожиданностью для самих членов кабинета министров. В этом, например, признался исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков в кулуарах Гайдаровского форума.

Обсуждение наметившихся перестановок во власти стало темой номер один на полях деловой площадки. При этом организаторам форума пришлось в срочном порядке менять деловую программу. Так, в последний момент было отменено пленарное заседание с участием исполняющих обязанности вице-премьеров Антона Силуанова и Татьяны Голиковой, а также выступления Михаила Мишустина и исполняющего обязанности министра экономического развития Максима Орешкина.

Любопытно, что расписание сессий и порядок выступлений спикеров несколько раз менялись на официальном сайте форума в режиме онлайн. В то же время на самой площадке участникам раздавали печатный вариант деловой программы без внесённых поправок. Отсутствие ожидаемых спикеров стало сюрпризом для многих присутствующих, что вызвало путаницу и суматоху в кулуарах форума.

Между тем экспертные обсуждения проходили в основном в позитивном ключе. Так, большинство участников мероприятия положительно оценили наметившиеся преобразования во власти. Об этом рассказал RT эксперт Международного центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец.

«В первый день форума, 15 января, реакция была довольно сдержанной, но сегодня однозначно можно сказать, что она положительная. Судя по происходящему в кулуарах, все ожидают, что будет дан определённый толчок развитию экономики. Тот опыт, который имеет Мишустин, будет в первую очередь способствовать цифровизации экономики. Скорее всего, будут задействованы те наработки, которые Мишустин использовал в ФНС, и это позитивный сигнал для запуска и развития нацпроектов», — пояснил Болкунец.

По словам эксперта, обновление состава правительства может стать одним из главных факторов ускорения российской экономики в будущем.

«Тот необходимый рост ВВП в размере 2—3%, о котором ранее заявляло правительство, к сожалению, является недостаточным для нас. В идеале России необходимы темпы роста экономики порядка 5% в год. Думаю, что как раз новый подход будущего кабмина и его взгляд на развитие экономики будут этому способствовать», — добавил Дмитрий Болкунец.

Ещё одним сюрпризом для присутствующих на форуме стало появление Антона Силуанова. Хотя пленарное заседание было отменено, исполняющий обязанности первого вице-премьера и главы Минфина всё же принял участие в работе форума и также рассказал о своих ожиданиях от смены кабмина.

«От нового правительства ждут новых предложений, идей и более высокой динамики темпов развития. Поэтому оно должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более чётко структурировать задачи и способы того, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, и как реализовать те задачи, которые были поставлены в послании президента», — отметил Силуанов.

Как рассказал на полях форума глава Сбербанка Герман Греф, одним из первых действий Михаила Мишустина на посту премьер-министра может стать реформа госуправления.