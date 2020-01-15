«Выбраться из демографической ловушки»: Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала

В среду, 15 января, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. У семей будет право на получение средств от государства при появлении первенца, а выплаты за рождение второго ребёнка вырастут на 150 тыс. рублей. При этом малоимущие россияне с детьми смогут претендовать на дополнительные пособия. Как ожидается, меры помогут стимулировать рождаемость в стране. Помимо этого, президент также озвучил предложения по поддержке российского бизнеса. Как анонсированные изменения могут повлиять на экономику — в материале RT.

Программа материнского капитала в России будет расширена. Об этом в среду, 15 января, заявил Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

«Сегодня в России почти 147 млн человек, но страна вступила в напряжённый демографический период», — подчеркнул президент. По его словам, коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) остаётся низким для России и в 2019 году остановился на отметке 1,5. Российский лидер охарактеризовал ситуацию в этой сфере как сложную.

«Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов и не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — отметил Путин.

В частности, президент предложил дать семьям право на получение маткапитала в размере 466 тыс. рублей уже при рождении первенца. Более того, объём выплаты при появлении второго ребёнка планируется увеличить до 616 тыс. рублей. Объявленные меры должны вступить в силу с 1 января 2020 года, а саму программу материальной помощи семьям должны продлить минимум на пять лет.

«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года», — заявил Путин.

Как напомнил президент, на сегодняшний день при рождении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, после введения объявленных мер семьи с тремя детьми смогут направить на решение жилищной проблемы свыше 1 млн рублей.

Как заявил Владимир Путин, острейшей проблемой динамики демографических процессов в России является именно низкий уровень дохода граждан. По последним данным Росстата, с января по сентябрь 2019 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла с 13 до 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Как отметил президент, порядка 70—80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми.

Кроме того, президент также предложил предусмотреть выплаты пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Эти средства смогут получать семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека. Размер пособий составит 5,5 тыс. рублей. При этом, если даже после этих выплат доход не достигнет прожиточного минимума, объём помощи увеличится.

«Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, если мы увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тыс., сделаем следующий шаг — будем выплачивать со следующего года уже целиком, это 11 с лишним тысяч», — сказал Путин.

Объявленные меры помогут не только улучшить демографическую ситуацию, но и со временем положительно скажутся на экономике России. Об этом в интервью RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Мы уже почти три года наблюдаем преобладание смертности над рождаемостью. Страна оказалась в демографической яме, которую спрогнозировали ещё десять лет назад. Впрочем, объявленные меры должны простимулировать рождаемость. Мгновенного влияния на экономику мы не увидим, но уже через 20 лет рождённые сейчас дети войдут в число занятых, и положительный эффект проявится», — констатировал эксперт.

Деловой рост

Хотя демографическая ситуация в России по-прежнему остаётся сложной, Владимир Путин в целом позитивно оценивает положение дел в экономике страны. Как отметил глава государства, на сегодняшний день доходы бюджета превышают расходы, резервы полностью покрывают внешний долг, а инфляция в 2019 году опустилась до 3%.

Тем не менее одним из ключевых экономических вызовов для России по-прежнему остаётся ситуация с реальными доходами населения. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год показатель непрерывно снижался, а в 2018-м незначительно вырос — на 0,1%. С января по сентябрь 2019-го значение увеличилось на 0,8%. Между тем президент по-прежнему считает наметившийся рост недостаточным.

«Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Это важнейшая задача правительства и Центрального банка, для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности», — заявил Путин.

По словам главы государства, в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Для достижения поставленной цели президент считает необходимым запустить «новый инвестиционный цикл». Так, ежегодный прирост капиталовложений в экономику должен быть не меньше 5%, а долю инвестиций в ВВП нужно увеличить с текущих 21% до 25% в 2024 году.

В качестве одной из мер стимулирования инвестиций власти уже договорились не менять налоги для бизнеса в течение шести лет. Так, предпринимателям будет легче строить долгосрочные инвестиционные планы. При этом Путин призвал кабмин и парламент ускорить принятие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, а также озвучил меры по стимулированию бизнеса в регионах.

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«Сегодня у субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность, поскольку региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи предлагаю за счёт федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета», — заявил президент.

Глава государства также призвал завершить реформу контрольно-надзорной деятельности. Так, должно быть прекращено действие прежней нормативно-правовой базы и создана новая чёткая система требований к предпринимателям.

Как объяснил в интервью RT генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков, мера позволит снизить количество задержек при оформлении документов и ускорить работу бизнеса.

«В условиях, когда работа бизнеса ведётся спокойно, увеличивается число рабочих мест, растут реальные доходы населения. Предприниматели с большей охотой открывают новый бизнес, подпитывая налогами территории», — отметил Савченков.

В своём послании Федеральному собранию глава государства также обратил внимание на проблему уголовного преследования предпринимателей по «экономическим» статьям в связи с частными обвинениями в организации преступных сообществ. Владимир Путин уже внёс соответствующие поправки в Госдуму. Так, правоохранительные органы «впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели».

«Сделанные президентом заявления, касающиеся как ускорения работы по принятию законопроекта о защите капиталовложений, так и уточнения статей Уголовного кодекса для бизнеса, станут предпосылками к улучшению инвестиционного климата РФ и могут оказать поддержку бизнес-активности в ближайшей перспективе», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В завершение своего выступления президент также предложил внести в Конституцию положение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть выше прожиточного минимума. Соответствующая норма уже действует в стране, но при этом глава государства считает необходимым официально закрепить её в основном законе.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 7,5% — до 12 130 рублей. Отметим, что каждый субъект РФ самостоятельно определяет уровень МРОТ в зависимости от прожиточного минимума в регионе. Между тем показатель не может быть ниже федерального значения.