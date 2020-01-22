Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет
- Reuters
Об этом говорится на сайте правительства.
Отмечается, что срок реализации поручений, которые были даны Минфину и Минтруду — 11 февраля 2020 года.
Ранее Мишустин заявил, что самое важное в настоящее время — исполнение положений послания президента Федеральному собранию.
В частности, российский лидер Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно.