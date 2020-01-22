Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет
  • Reuters

Об этом говорится на сайте правительства.

Отмечается, что срок реализации поручений, которые были даны Минфину и Минтруду — 11 февраля 2020 года.

Ранее Мишустин заявил, что самое важное в настоящее время — исполнение положений послания президента Федеральному собранию.

В частности, российский лидер Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до конца 2026 года и ввести ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно.

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