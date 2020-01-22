Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Reuters