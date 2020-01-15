Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2021 года и людей волнует вопрос о дальнейших планах властей.

«Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно», — сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что с января 2020 года семьи получат маткапитал уже при рождении первенца.

Кроме того, он предложил увеличить сумму помощи при рождении второго ребёнка на 150 тыс. рублей, а затем ежегодно её индексировать.

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