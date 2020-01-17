Мишустин назвал приоритет в работе правительства

Короткая ссылка
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что самое важное в настоящее время — исполнение положений послания президента Федеральному собранию.
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
  • © Kremlin Pool/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — цитирует РИА Новости председателя правительства.

Он также поблагодарил бывшего премьера Дмитрия Медведева за совместную работу.

«В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся», — обратился Мишустин к членам правительства.

Ранее Мишустин и Медведев провели встречу, которая продлилась более часа.

16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Позднее президент подписал указ о его назначении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить