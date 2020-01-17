Мишустин назвал приоритет в работе правительства
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«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — цитирует РИА Новости председателя правительства.
Он также поблагодарил бывшего премьера Дмитрия Медведева за совместную работу.
«В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся», — обратился Мишустин к членам правительства.
Ранее Мишустин и Медведев провели встречу, которая продлилась более часа.
16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Позднее президент подписал указ о его назначении.