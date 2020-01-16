Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

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Депутаты Госдумы одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
  • РИА Новости

RT вёл прямую трансляцию.

За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против — никто, воздержался 41 парламентарий.

«Сегодня поддержка парламента серьёзная вам. Мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены. Вот у вас сейчас такая поддержка, вы можете опираться на неё, и парламент вам её поимённо предоставил», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования.

Как заявлял вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» сообщил, что в новом правительстве будут изменения

15 января правительство ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента кандидатуру руководителя ФНС Мишустина на пост председателя кабмина. 

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