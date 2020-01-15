Путин представил кандидатуру на должность премьер-министра России
- РИА Новости
Как отмечается, Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.
«Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — приводит ТАСС сообщение.
15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.
Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.
В Государственной думе прокомментировали отставку правительства.