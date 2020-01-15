Путин представил кандидатуру на должность премьер-министра России

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Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин представил кандидатуру на должность премьер-министра России
  • РИА Новости

Как отмечается, Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.

«Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — приводит ТАСС сообщение.

15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

В Государственной думе прокомментировали отставку правительства

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