Путин представил кандидатуру на должность премьер-министра России

Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости

Как отмечается, Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. «Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — приводит ТАСС сообщение. 15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию российский премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства. В Государственной думе прокомментировали отставку правительства.