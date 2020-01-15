Политолог прокомментировал отставку правительства России

Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.

Политолог назвал это событие логичным в контексте послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Это выглядит достаточно логично, потому что Путин поставил амбициозные задачи, требующие, на мой взгляд, даже пересмотра концепции социально-экономического развития. В этом смысле необходимы перемены в составе правительства и, может быть, в тех подходах, которые нужны для решения тех или иных проблем», — заявил Михеев.

Эксперт также напомнил о словах Путина относительно реформы механизма формирования правительства.

«Путин поставил фактически необходимость смены механизма формирования правительства — он об этом сказал, что парламент должен играть более значимую роль. Из этого логично вытекает решение об отставке», — добавил политолог.

Михеев указал, что такое решение «может выбить козырь из рук оппозиции», так как с её стороны были высказаны недовольства в отношении правительства.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

RT вёл трансляцию соответствующего заявления.