В Госдуме прокомментировали отставку правительства

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.
В Госдуме прокомментировали отставку правительства
  • РИА Новости

Емельянов отметил, что для выполнения назначенного президентом России Владимиром Путиным политического курса подобные изменения в составе российского кабмина были необходимы.

«Оно (решение правительства уйти в отставку. — RT) логично. Первая задача, которую поставил Путин, требует социально-экономического политического курса, социально-экономической политики», — заявил депутат.

По мнению парламентария, необходимы «кадровые перемены».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Путин попросил кабмин исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового правительства.

RT вёл трансляцию соответствующего заявления.

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