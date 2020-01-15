В Госдуме прокомментировали отставку правительства

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.

РИА Новости

Емельянов отметил, что для выполнения назначенного президентом России Владимиром Путиным политического курса подобные изменения в составе российского кабмина были необходимы. «Оно (решение правительства уйти в отставку. — RT) логично. Первая задача, которую поставил Путин, требует социально-экономического политического курса, социально-экономической политики», — заявил депутат. По мнению парламентария, необходимы «кадровые перемены». Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин попросил кабмин исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового правительства. RT вёл трансляцию соответствующего заявления.