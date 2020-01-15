В Госдуме прокомментировали отставку правительства
- РИА Новости
Емельянов отметил, что для выполнения назначенного президентом России Владимиром Путиным политического курса подобные изменения в составе российского кабмина были необходимы.
«Оно (решение правительства уйти в отставку. — RT) логично. Первая задача, которую поставил Путин, требует социально-экономического политического курса, социально-экономической политики», — заявил депутат.
По мнению парламентария, необходимы «кадровые перемены».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Путин попросил кабмин исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового правительства.
RT вёл трансляцию соответствующего заявления.