Мишустин заявил, что в составе правительства будут изменения
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Об этом рассказал глава фракции — вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«Кандидат сказал, что изменения (в составе нового правительства. — RT) будут», — цитирует ТАСС Неверова.
Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко также сообщил о планах Мишустина изменить состав правительства.
«Он сказал, что будут серьёзные, кардинальные изменения, но фамилий пока он не назвал ни одной», — заявил Корниенко.
Ранее «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.