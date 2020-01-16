Мишустин заявил, что в составе правительства будут изменения

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Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» сообщил, что в новом правительстве будут изменения. 
Мишустин заявил, что в составе правительства будут изменения
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Об этом рассказал глава фракции — вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Кандидат сказал, что изменения (в составе нового правительства. — RT) будут», — цитирует ТАСС Неверова.

Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко также сообщил о планах Мишустина изменить состав правительства.

«Он сказал, что будут серьёзные, кардинальные изменения, но фамилий пока он не назвал ни одной», — заявил Корниенко.

Ранее «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.

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