Мишустин заявил, что в составе правительства будут изменения

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» сообщил, что в новом правительстве будут изменения.

Об этом рассказал глава фракции — вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Кандидат сказал, что изменения (в составе нового правительства. — RT) будут», — цитирует ТАСС Неверова.

Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко также сообщил о планах Мишустина изменить состав правительства.

«Он сказал, что будут серьёзные, кардинальные изменения, но фамилий пока он не назвал ни одной», — заявил Корниенко.

Ранее «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны.