ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Короткая ссылка
RT
Фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Отмечается, что заседание проходит в закрытом от прессы режиме. Кроме того, на нём присутствует председатель Госдумы Вячеслав Володин. Далее Мишустин встретится с фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

«ЕР — единогласно», — написала в Telegram советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Ранее сообщалось о начале встречи фракции «Единой России» с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить