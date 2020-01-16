ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Отмечается, что заседание проходит в закрытом от прессы режиме. Кроме того, на нём присутствует председатель Госдумы Вячеслав Володин. Далее Мишустин встретится с фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

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«ЕР — единогласно», — написала в Telegram советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. Ранее сообщалось о начале встречи фракции «Единой России» с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным.