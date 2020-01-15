Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
- РИА Новости
«Когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. И значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами... Этого нельзя допустить... Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, причём уже с 1 января текущего 2020 года», — сказал он.
По его словам, выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
RT ведёт прямую трансляцию.