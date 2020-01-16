«Президент задал высокий темп работы»: какие задачи стоят перед новым правительством во главе с Мишустиным

Стоящие перед правительством задачи направлены в первую очередь на повышение качества жизни россиян. Об этом в ходе своего выступления перед депутатами Госдумы заявил новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что средства для достижения поставленных Владимиром Путиным целей есть благодаря устойчивой экономике и профициту бюджета. Кроме того, глава кабмина подчеркнул важность создания благоприятного климата для бизнеса и пообещал «совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора». Какой курс обозначил Мишустин новому кабинету министров — в материале RT.

16 января Государственная дума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства России. В поддержку главы Федеральной налоговой службы высказались 383 депутата, 41 — воздержался, против не проголосовал никто. После этого президент России Владимир Путин утвердил его на посту премьер-министра.

Ещё до голосования в Госдуме Мишустин выступил перед депутатами нижней палаты парламента. Он рассказал о том, какие цели и задачи стоят перед будущим составом кабинета министров, после чего ответил на вопросы парламентариев.

«Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам ещё более глубокий смысл и связывают их в единую масштабную системную программу. Хорошо понимаю, что прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращённую к людям, к их самым насущным проблемам», — заявил Мишустин, зачитывая свой доклад «О программе основных направлений деятельности будущего правительства».

По его словам, во главу угла поставлена «забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни». Он указал, что «макроэкономическая стабильность и профицитный бюджет» предоставляют финансовые возможности для реализации всех поставленных президентом задач. В общей сложности в ближайшие четыре года на эти цели понадобится выделить около 4 трлн рублей, из них на 2020-й придётся 450 млрд рублей.

«Одновременно нам нужно незамедлительно и качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа. Эта работа уже начата совместно с парламентом. Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Государственной думы», — подчеркнул он.

Говоря о повышении реальных доходов граждан, Мишустин указал на необходимость запуска «нового инвестиционного цикла». Для этого, по словам нового премьера, надо принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и добиться их повсеместной работы.

«Нужно продолжать снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности», — добавил он.

Говоря о социальной помощи, Мишустин заявил о необходимости сделать её адресной. По его словам, автоматическое распределение льгот, которое действует сейчас, мешает чётко отследить, как расходуются выделяемые на них средства.

«Важно сделать социально адресную помощь, когда мы сможем формировать по домохозяйству и по семье доходы и считать, если хотите, федеральную формулу бедности, которую потом, поскольку у регионов разная и корзина, и разное понятие бедности, через социальные контракты доводить до конечного потребителя адресно», — сказал он.

Президент Владимир Путин и Михаил Мишустин

© Sputnik/Alexey Nikolskiy/Kremlin via REUTERS

По его словам, правительство должно сосредоточить свои усилия на этой работе. Помочь в достижении цели должен закон о единой базе данных населения, осенью 2019 года принятом Госдумой в первом чтении.

Наряду с этим Мишустин высказался против инициативы по списанию кредитных долгов населения, поскольку такая практика может привести к негативным последствиям, в частности «целой волне банкротств».

Бизнес и экономика

Вместе с тем Мишустин считает важной задачей улучшение предпринимательского климата. По его словам, бизнесмены должны чувствовать себя защищёнными для развития своего дела и создания новых рабочих мест.

«Необходимо в первую очередь стимулировать рост инвестиций, это очень важно... Вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьёзно поговорить о том, что мешает, убрать издержки, излишнее давление, если оно есть», — сказал премьер.

По его словам, для дальнейшего развития и роста ВВП необходимо обеспечить рост инвестиций, в том числе за счёт качественной реализации нацпроектов.

«Они для этого и были придуманы — для стимулирования инвестиционного роста. И кроме этого, тратить, возможно, деньги Фонда национального благосостояния на вложения в инфраструктуру окупаемую», — пояснил Мишустин.

Кроме того, одной из важнейших задач Центрального банка станет обеспечение страны «длинными» деньгами, в том числе для роста инвестиционной привлекательности.

Цифровизация

Наряду с этим Мишустин заявил о планах «совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора» за счёт национального проекта «Цифровая экономика» и продвижения отечественных разработок в этой сфере. По его словам, необходимо стимулировать технологическое развитие.

«У России есть замечательные решения и свои платформы, очень важно в этом смысле помочь нашим умным ребятам, которые создают эти цифровые платформы, и с экспортом помочь, с определением того, где мы можем поднажать и где развиться», — сказал он.

По его словам, правительству России необходимо становиться цифровой платформой, которая будет оказывать помощь людям. В этой связи он привёл пример своей работы в Федеральной налоговой службе.

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«Мы старались, главный наш лозунг был: «Быть незаметными, чтобы не мешать бизнесу создавать новую добавленную стоимость». И если я говорил: «Вы нас не замечаете», — то это хорошо», — пояснил Мишустин.

ОПК

Ещё одним приоритетом работы нового правительства должно стать дальнейшее развитие оборонного комплекса России. По словам Михаила Мишустина, выделяемые средства должны работать на благо российской экономики и быть направлены на развитие отечественной промышленности, в том числе её высокотехнологичных отраслей.

Он подчеркнул важность нормализации финансового положения организаций, задействованных в оборонном секторе, активного проведения диверсификации предприятий ОПК и увеличения выпуска гражданской наукоёмкой продукции.

«Предприятия, уже выпускающие такую продукцию, успешно действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. Его дальнейшее развитие, без сомнения, — наш приоритет», — сказал Мишустин.

Апрельский отчёт

Михаил Мишустин добавил, что под его руководством новый состав правительства будет ориентирован на «тесное партнёрство» с Госдумой, фракциями и Советом Федерации. Он также заверил парламентариев, что все члены кабмина «будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития».

Он сообщил, что через три месяца отчитается перед Госдумой о взятом его правительством направлении в работе.

«Хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю для того, чтобы более детально вас ознакомить с тем курсом, который правительство Российской Федерации возьмёт. И надеюсь, вы одобрите это», — пояснил он.

Уже после утверждения своей кандидатуры Мишустин сообщил, что «в ближайшее время» представит свой список кандидатов в министры. При этом в пятницу, 17 января, он встретится со своим предшественником Дмитрием Медведевым.

«Должен заботиться о гармоничном развитии России»

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, говорить о направлении деятельности правительства можно будет уже после назначения министров, поскольку «от личности каждого зависит много нюансов».

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«Моё мнение очень простое, я думаю, оно совпадает с точкой зрения многих: нельзя понять вкус фрукта, пока его не укусишь», — пояснил Калашников.

При этом он отметил, что Михаил Мишустин, возглавляя ФНС, «действительно сделал очень многое».

Как заметил руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв, в ходе своего выступления перед депутатами теперь уже новый премьер-министр России вёл себя весьма сдержанно.

«Для него приоритетными будут нацпроекты, цифровая экономика и снятие барьеров для бизнеса. Политических претензий к нему со стороны депутатов нет. Он производит впечатление хорошего администратора, управленца, технократа, человека дела, который в первую очередь считает необходимым повысить качество государственного управления через большую организованность, дисциплину, контроль, учёт и новые технологии», — заявил собеседник RT.

По мнению политолога Сергея Михеева, главной задачей Михаила Мишустина во главе правительства будет обеспечение применения инструментов, которые позволят достигать поставленных целей.

«Было бы правильно, чтобы его подходы были бы максимально деидеологизированными и недогматичными, здесь не должны быть во главе угла ни либерально-рыночная парадигма, ни государственно-плановая. На мой личный взгляд, глава правительства должен заботиться о гармоничном развитии страны в сфере экономики, создать рабочие места для граждан России в максимальном количестве, создавать форматы для реализации людей, чтобы у них была возможность получать образование и заниматься любимым делом, получая при этом достойную зарплату», — сказал он в разговоре с RT.

В свою очередь, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что пока не стоит высказывать как хвалебные, так и негативные комментарии относительно нового главы правительства, поскольку ещё предстоит узнать, как будет выстроена его система работы.

«Перспективы работы Мишустина будут зависеть от того, как быстро и насколько эффективно кабинет министров начнёт выполнять послание президента. Путин поставил чёткие задачи перед властью в целом и перед обществом по повышению благосостояния граждан. Судя по выступлению Мишустина в Госдуме, он очень хорошо понимает эти задачи и знает, как их реализовать. Нужно дать возможность правительству реализоваться, чтобы произошли все назначения всех министров и это заработало как единая команда. Дать им время, чтобы они могли «разогнаться» для того самого прорыва, о котором говорил президент. И только после этого уже оценивать перспективы и возможности», — заметил эксперт в беседе с RT.