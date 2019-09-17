Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает создание федеральной базы, в которой будут содержаться Ф. И. О., дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и семейное положение россиян.

Реестр будет создан на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. При этом последняя будет вести ресурс и обеспечивать защиту всех имеющихся сведений.

Ожидается, что инициатива позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг.

Проект был внесён в Госдуму в июле.

В случае принятия закона новая база может заработать в январе 2022 года.