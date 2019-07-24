В России могут создать единую базу личных данных населения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего личные данные жителей страны, включая образование, семейное положение, а также сведения о постановке на налоговый учёт.

По мнению авторов законопроекта, единая база данных позволит обеспечить актуальность и достоверность информационных ресурсов органов власти, вести «официальный статистический учёт населения», реализовать государственные и муниципальные программы, управлять в кризисных ситуациях, а также защитить основы «конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов» жителей страны.

Кроме того, ожидается, что данная инициатива поможет выйти на «новый уровень расчёта и начисления налогов» и сократит случаи мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

В новой единой базе данных будут указаны полные имена, даты и места рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы об образовании, сведения о воинской обязанности, медицинском и социальном страховании, семейном положении и родственных связях жителей страны.

Данная информация будет поступать из профильных ведомств и постоянно обновляться.

При этом доступ к системе получат федеральные и местные органы власти, муниципалитеты, внебюджетные фонды, территориальные фонды ОМС и избирательные комиссии.

Ожидается, что новая база может заработать в январе 2022 года, при этом переходный период может продлиться до 2025 года.

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