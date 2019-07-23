В Госдуму внесён законопроект об идентификации пользователей e-mail
- © pixabay.com
Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается
осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.
По мнению создателей проекта, он позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяются с помощью e-mail.
В июне в Госдуму внесли законопроект об увеличении до 18 млн рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян.