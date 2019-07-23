В Госдуму внесён законопроект об идентификации пользователей e-mail

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Сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
В Госдуму внесён законопроект об идентификации пользователей e-mail
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Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается
осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — говорится в пояснительной записке.

По мнению создателей проекта, он позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяются с помощью e-mail.

В июне в Госдуму внесли законопроект об увеличении до 18 млн рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян.

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