Штраф за нарушение хранения данных россиян предложили увеличить

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В Госдуму внесли законопроект об увеличении до 18 млн рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян.
Штраф за нарушение хранения данных россиян предложили увеличить
  • © РИА Новости

Авторами проекта выступили депутаты фракции «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

«Предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 млн до 6 млн рублей, а случае повторного выявления нарушения — от 6 млн до 18 млн рублей», — говорится в тексте документа, опубликованного в электронной базе данных.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в беседе с Интерфаксом заявил, что «этот законопроект — сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые ещё не исполнили требования российского законодательства».

В апреле суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тыс. рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса микроблогов на территории России.

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