Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Twitter Inc. штраф в три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса микроблогов на территории России.

«Суд постановил: признать юридическое лицо Twitter, Inc. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП России («Непредставление сведений (информации)»), и назначить ему наказание в виде штрафа размером 3 тысячи рублей», — приводит Интерфакс слова судьи.

Компании был назначен минимально возможный штраф.

В январе 2019 года в отношении Facebook и Twitter начаты административные дела за неисполнение требований о локализации персональных данных россиян.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил решение Роскомнадзора возбудить административные дела в отношении Twitter и Facebook.