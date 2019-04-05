Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Twitter Inc. штраф в три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса микроблогов на территории России.
Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
  • Reuters

«Суд постановил: признать юридическое лицо Twitter, Inc. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП России («Непредставление сведений (информации)»), и назначить ему наказание в виде штрафа размером 3 тысячи рублей», — приводит Интерфакс слова судьи.

Компании был назначен минимально возможный штраф.

В январе 2019 года в отношении Facebook и Twitter начаты административные дела за неисполнение требований о локализации персональных данных россиян. 

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил решение Роскомнадзора возбудить административные дела в отношении Twitter и Facebook.

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