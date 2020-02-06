Быстрее ожиданий: годовая инфляция в России впервые с 2018 года опустилась ниже 3%

В январе годовая инфляция в России опустилась ниже 3% и достигла 2,4% — впервые с июня 2018 года. По словам аналитиков, сдержанный рост цен создаёт более предсказуемые условия для ведения бизнеса и планирования расходов россиян. В то же время низкий уровень инфляции указывает и на ослабление потребительского спроса в стране. Эксперты считают, что исправить ситуацию возможно за счёт сокращения ставки Центробанка. Действия регулятора должны привести к удешевлению кредитов и росту капиталовложений. Как при этом может измениться уровень инфляции — в материале RT.

В январе уровень годовой инфляции в России впервые за полтора года опустился ниже отметки 3%. По данным Росстата, за последние 12 месяцев потребительские цены в стране увеличились лишь на 2,4%. Значение стало самым низким с июля 2018 года.

Одной из причин наблюдаемой динамики стало заметное удорожание российской валюты за последний год. Об этом в разговоре с RT рассказал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Безусловно, свою роль в замедлении инфляции сыграло укрепление курса нацвалюты в 2019 году. Хотя в настоящий момент давление на рубль оказывает рыночная паника вокруг коронавируса, в целом за последние 12 месяцев он подорожал почти на 6% к доллару и на 9% к евро», — отметил Дадашев.

Как объяснил RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, укрепление нацвалюты приводит к снижению стоимости импортных товаров для российских торговых компаний. В результате замедляется рост цен на зарубежную продукцию для рядовых граждан.

«Рекордно низкая инфляция — это явный плюс для экономики, хотя бы потому что такой сдержанный рост цен обеспечивает намного более предсказуемую среду для ведения бизнеса, а также позволяет лучше планировать расходы семьям», — добавил Пушкарёв.

Примечательно, что рост потребительских цен в России замедлился быстрее ожиданий Минэкономразвития. Ранее ведомство прогнозировало уровень инфляции по итогам января вблизи 2,5—2,6%. При этом в министерстве допускали, что до конца I квартала 2020 года показатель может снизиться до 2,2—2,3%.

Среди ключевых факторов торможения инфляции опрошенные RT эксперты также отмечают ослабление потребительского спроса в России. Согласно подсчётам Росстата, в 2019 году рост реальных располагаемых доходов населения ускорился с 0,1% до 0,8%. В то же время аналитики пока считают такое значение недостаточным для серьёзного увеличения денежных трат населения и роста цен.

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«В текущих условиях россияне пока что больше предпочитают сберегать деньги, а не тратить. В результате ритейлеры не могут увеличивать отпускные цены прежними темпами», — пояснил Арсений Дадашев.

Эксперты считают, что усилить потребительский спрос в России смогут действия Центробанка. В условиях низкой инфляции регулятор может дополнительно снизить свою ключевую ставку. В долгосрочной перспективе политика монетарных властей должна привести к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений. Таким образом, Банк России сможет простимулировать деловую активность и экономический рост.

Отметим, что в 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз и опустил её с 7,75% до 6,25% годовых. Значение стало самым низким с марта 2014 года. По мнению аналитиков, в 2020 году регулятор может вновь снизить ставку несколько раз.

«Сравнительно низкая инфляция и невысокие инфляционные ожидания бизнеса и населения дают ЦБ определённый простор для дальнейшего снижения ключевой ставки. В 2020—2021 годах показатель может опуститься с нынешних 6,25% до 5,5% годовых. Это сделает кредитные линии доступнее как для предпринимателей, так и для рядовых граждан», — отметил Пётр Пушкарёв.

В первую очередь снижение ставки Центробанка сказывается на российском ипотечном рынке. По данным ЦБ, в 2019 году средняя ставка по ипотеке в России достигла минимальной отметки за всё время наблюдений и составила 9% годовых. Согласно исследованию «ДОМ.РФ», в первой половине 2020 года значение может опуститься до 8,7%. При этом Арсений Дадашев прогнозирует достижение уровня 7—8% уже к концу года.

По словам эксперта, со временем снижение ставок и рост потребительской активности приведут к ускорению инфляции в России. Вместе с тем рост потребительских цен окажется незначительным и будет оставаться вблизи целевой отметки регулятора — 4%.

«Центробанк попытается довести и удерживать инфляцию на уровне 4%. Постепенное увеличение стоимости товаров и услуг будет стимулировать потребительскую активность населения и заставит людей всё больше отказываться от сберегательной модели поведения. Таким образом, предприятия получат возможность не только больше продавать, но и расширять производство: инвестировать в дело, увеличивать зарплаты, нанимать новых людей», — заключил Дадашев.