Денежный карантин: почему из-за коронавируса в России может вырасти доля безналичных платежей

Банк России рекомендовал кредитным организациям ограничить выдачу и приём наличных через банкоматы. По оценкам регулятора, снижение оборота банкнот позволит минимизировать риски распространения коронавируса. При этом эксперты считают, что ситуация вокруг инфекции может спровоцировать заметный рост доли безналичных платежей в России. В настоящий момент 63% операций в розничной торговле уже осуществляются без использования бумажных денег. Аналитики прогнозируют увеличение показателя до 70% в ближайшее время.

Во вторник, 24 марта, Банк России рекомендовал кредитным организациям принять профилактические меры для противодействия распространению коронавируса. В частности, банкам следует ограничить выдачу и приём наличных в банкоматах, работающих по принципу рециркуляции, говорится в сообщении регулятора.

Также по теме Карты в руки: с чем связан рекордный рост доли безналичных платежей в России Согласно подсчётам ЦБ, на начало мая 2019 года доля безналичных расчётов в России достигла рекордного уровня и составила 61%. Эксперты...

Как пояснили в ЦБ, конструкция таких аппаратов предусматривает приём купюр от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки. В результате, усиливается риск распространения инфекции.

«Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса», — добавили в Центробанке.

В своём сообщении регулятор также рекомендовал финансовым организациям при работе с клиентами обращать их внимание на альтернативные способы расчётов. В первую очередь речь идёт об онлайн-платежах и безналичной оплате.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире приблизилось к 335 тыс. При этом в России на сегодняшний день зафиксировано 495 случаев заражения.

На фоне развития ситуации с короанвирусом в России может заметно увеличиться доля безналичных платежей. Такую точку зрения в беседе озвучила председатель правления некоммерческого партнёрства «Национальный платёжный совет» Алма Обаева.

«Из-за распространения инфекции россияне всё чаще делают выбор в пользу безналичной оплаты. Этому способствуют две причины: уверенность потребителей в том, что оплата бесконтактным путём более безопасна для их здоровья в условиях пандемии, а также рост заказов в интернете, так как люди боятся лишний раз идти в магазин даже за продуктами», — пояснила эксперт.

Согласно последним оценкам Центробанка, в России доля безналичных платежей в розничной торговле уже составляет 63%. По оценке Обаевой, если распространение инфекции удастся купировать в течение двух месяцев, в 2020 году показатель приблизится к отметке 68%. При этом в случае продления срока карантинных мер значение превысит 70%.

Любопытно, что коронавирус послужил толчком для развития онлайн-продаж. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2019 году объём продаж в сегменте составил 2,09 трлн рублей. Как рассказал RT президент ассоциации Артём Соколов, по итогам 2020-го показатель может достигнуть 2,5 трлн рублей.

«Режим самоизоляции генерирует дополнительный трафик в системе заказов, в особенности в сегменте продуктов питания и детских товаров. При около 70% покупок россияне оплачивают уже с помощью безналичного расчёта, и этот показатель постоянно растёт. Поэтому наряду с быстрой доставкой и широким ассортиментом, возможность оплаты без использования банкнот также положительно влияет на рост объёмов интернет-торговли», — указал эксперт.

РИА Новости

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Помимо влияния коронавируса в ближайшие годы доля безналичных расчётов продолжит увеличиваться и за счёт развития бесконтактных систем оплаты. Об этом в беседе с RT рассказал директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов. По его словам, сейчас в большинстве торговых точек можно расплатиться за товары с помощью смартфона, что делает операцию более быстрой и удобной, особенно при совершении повседневных покупок.

«Также свою лепту вносят программы лояльности, которые предполагают постоянные скидки, бонусы и выгодные условия кредитования. По нашим прогнозам, в 2020 году доля оплаты безналичным путём в сегменте розничной торговли составит 70—75%», — отмечает эксперт.

Согласно предоставленной RT статистике «Райффайзенбанка», на сегодняшний день 76,5% россиян уже предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом. Чаще всего такой способ выбирают в Москве (81,5% потребителей) и Санкт-Петербурге(78,5%).

Как отмечает Алма Обаева, число безналичных переводов продолжит расти и за счёт развития системы быстрых платежей (СБП). Сервис позволяет клиентам мгновенно переводить деньги по номеру телефона. Участниками программы выступают 30 кредитных организаций.

«С 1 апреля ЦБ принял решение отменить комиссию для банков за переводы, которая действовала с начала 2020 года. Льготный период продлится до середины 2022 года. Это позволит банкам нарастить лояльную к услуге клиентуру и увеличить долю безналичных платежей»,— заключила эксперт.