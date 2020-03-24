В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

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RT
В России зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заражённых увеличилось до 495. Об этом заявили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, за сутки выписаны пять человек, общее число выздоровевших достигло 22.

23 марта российский премьер Михаил Мишустин сообщил о выявлении в России за сутки 71 нового случая заражения COVID-19 — общее число заболевших достигало 438. 

Как отмечали в Роспотребнадзоре, в стране проведено более 165 тыс. исследований на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.

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