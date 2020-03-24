В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, за сутки выписаны пять человек, общее число выздоровевших достигло 22.
23 марта российский премьер Михаил Мишустин сообщил о выявлении в России за сутки 71 нового случая заражения COVID-19 — общее число заболевших достигало 438.
Как отмечали в Роспотребнадзоре, в стране проведено более 165 тыс. исследований на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.