В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются 72 тысячи человек

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В России проведено уже более 165 тыс. исследований на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.
В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются 72 тысячи человек
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истёкший период 2020 года находились 130 992 человека, по состоянию на 22.03.2020 под контролем остаются 72 423 человека», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В России проведено более 165 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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