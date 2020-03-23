Контактировавших с больными COVID-19 отследят по данным операторов

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Контактировавших с больными COVID-19 отследят по данным операторов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Соответствующее поручение премьер-министр сделал по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как уточняется, необходимо предусмотреть возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, заражённым COVID-19, путём рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы регионов России.

Срок выполнения поручения — до 27 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.

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