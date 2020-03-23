Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты
- Reuters
Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
«Минтруду России и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы», — говорится в тексте.
Отмечается, что о результатах проверки необходимо доложить кабмину. Срок — до 27 марта 2020 года, далее — еженедельно.
Ранее стало известно, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.