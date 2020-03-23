Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

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RT
За сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 438. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Он отметил, что ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах.

«Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай. 17 человек выздоровели. Всего это 438 заболевших», — цитирует главу правительства Интерфакс.

Ранее сообщалось, что кабмин принял решение приостановить проведение всероссийской диспансеризации.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превысило 292 тысячи.

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