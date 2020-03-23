Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Он отметил, что ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах.
«Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай. 17 человек выздоровели. Всего это 438 заболевших», — цитирует главу правительства Интерфакс.
Ранее сообщалось, что кабмин принял решение приостановить проведение всероссийской диспансеризации.
По последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превысило 292 тысячи.